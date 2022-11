Little Witch Nobeta - La petite sorcière de Idea Factory débarquera au printemps sur Nintendo Switch

Nouvelle création signée Idea Factory, Little Witch Nobeta propose aux joueurs de vivre une toute nouvelle aventure dans un jeu mêlant Action et phases de shoot dans un nouvel univers 3D. Attendu sur Nintendo Switch et PS4 dans le courant du printemps 2023, le titre aura également le droit à sa version physique dans nos contrées. En attendant davantage d'informations, nous vous laissons visionner ci-dessous le premier trailer axé sur le gameplay de Little Witch Nobeta.

Guidée par un petit chat noir, une petite sorcière amnésique nommée Nobeta s'enfonce dans un château mystérieux. À l'intérieur, les dangers guettent à chaque coin de rue. Rencontrez des ennemis effrayants, des boss puissants et des énigmes magiques.

Pourrez-vous atteindre le trône et découvrir les secrets de votre passé ?

Les fans peuvent dès à présent consulter le site officiel pour en savoir plus sur l'histoire de la petite sorcière Nobeta.



Caractéristiques principales Meilleur. Plus rapide. Plus fort. Plus sorcier. - Le château est rempli de monstres puissants et de boss encore plus puissants. Au fur et à mesure de votre progression, vos adversaires deviendront plus forts, et vous devrez en faire autant. Récupérez les essences d'âme des ennemis vaincus et utilisez-les pour renforcer vos capacités et vaincre les âmes fabriquées !

Faites preuve d'ingéniosité ! - Les boss connus sous le nom de Crafted Souls représentent un défi de taille, et ils ne seront pas faciles à vaincre. Tu devras développer une stratégie si tu veux les battre. Esquivez leurs attaques au bon moment pour prendre le contrôle de la bataille.

Magical Mystery Tour - Au cours de votre voyage, votre chemin peut être bloqué. Utilisez votre maîtrise des magies élémentaires pour résoudre des énigmes et déverrouiller de nouvelles zones du château à explorer. Vous pourriez même trouver des trésors cachés.

La vérité est là - Collecte des objets dans le château et apprends-en plus sur le monde sombre et mystérieux de Nobeta.