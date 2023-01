Little Witch Nobeta - Le jeu Action-Shooter 3D débarquera début mars sur Nintendo Switch

Officiellement sorti depuis septembre 2022 sur Steam, Little Witch Nobeta profitera de ce premier trimestre 2023 pour rendre une petite visite aux joueurs Nintendo Switch. Le titre mêlant action et shooter dans un environnement 3D plein de magie sera officiellement disponible à partir du 7 mars 2023 en versions physique et dématérialisée. Le titre sera ainsi disponible en précommande à partir du 27 janvier 2023 sur Nintendo Switch et PS4, et se déclinera en 2 versions ! A noter que le titre sera doublé en japonais, et proposera des sous-titres en français.

Little Witch Nobeta - Day One Edition