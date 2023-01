Little Witch Nobeta s'offre un nouveau trailer sur Nintendo Switch

En attendant la sortie de Little Witch Nobeta le 7 mars 2023 sur Nintendo Switch, Idea Factory nous propose de découvrir ce jour un tour nouveau trailer baptisé Forgotten Souls. En plus de ces nouvelles images, noous avons également la confirmation que des DLC seront également disponibles au lancement du jeu. Enfin pour ceux préférant les versions physiques, Little Witch Nobeta sortira en version standard ainsi qu'en édition limitée sur la boutique en ligne de Idea Factory.

À propos de Little Witch Nobeta La petite sorcière Nobeta est venue dans un ancien château pour résoudre le mystère de son origine.

Après avoir rencontré un mystérieux chat noir, elle va apprendre de nombreux sorts et capacités magiques qui la prépareront aux dangers qui l'attendent. Quels secrets sont cachés dans les profondeurs du château usé par le temps ?