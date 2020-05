Little Town Hero met ses idées en pratique en vidéo

Attendu pour le 26 juin 2020 en version physique sur Nintendo Switch, Little Town Hero relance sa communication afin de capter un nouveau public susceptible d'être intéressé par ce titre signé Game Freak. Fonctionnant avec une bonne dose de chance et beaucoup de réflexion, le gameplay de Little Town Hero utilise les "idées" comme actions, et vous devez apprendre à bien les maitriser si vous souhaitez vaincre les menaces s'abattant sur votre village.

Pour en apprendre davantage sur ce gameplay atypique, nous vous laissons la dernière vidéo publiée par NIS America ci-dessous. Et si cela vous intéresse, vous trouverez également notre test du jeu juste ici.