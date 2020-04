Little Town Hero Big Idea Edition sortira finalement cet été sur Nintendo Switch

Sorti initialement le 16 octobre 2019 sur Nintendo Switch en format dématérialisé, le titre de Game Freak Little Town Hero s'est vu gratifié d'un partenariat avec NIS America pour éditer une version physique. Baptisée Big Idea Edition et attendue dans le courant du printemps 2020, cette version du RPG aura finalement un peu de retard et ne sera disponible qu' à partir du 26 juin prochain .

Pour rappel, voici le contenu de la Big Idea Edition :

Le jeu Little Town Hero

Un Artbook « Life in the Village »

Un Poster « Izzit? Dazzit? »

Un Set de pins « Defender Duo »

Une Bande-son « Town Tunes » sur CD

le tout dans une boîte collector

À noter que cette version physique sera également accompagnée d'une mise à jour implémentant un mode facile, le titre s'étant fait surtout connaitre pour ses pics de difficulté parfois aberrants.

Source : Nisaeurope