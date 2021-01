Little Nightmares II : un nouveau trailer et une démo disponible sur Nintendo Switch

Fans de Little Nightmares, le jeu du studio suédois Tarsier mélangeant plateforme, énigmes et épouvante et rappelant le film de Jean-Pierre Jeunet, La Cité des Enfants Perdus, réjouissez-vous car sa suite se profile à l'horizon. Mieux, Little Nightmares II se laisse approcher dès aujourd'hui sur Nintendo Switch grâce à une démo téléchargeable gratuitement sur l'eShop. Pour en savoir plus, retrouvez ci-dessous le communiqué de presse en attendant notre vidéo de cette démo, bientôt sur cette page.

A noter que le premier opus est actuellement disponible gratuitement (du 13 au 17 janvier 2021 ) sur le store de BNEE (la création d’un compte est nécessaire)

Pour rappel, Little Nightmares II sera disponible le 11 février 2021 sur Xbox One, Ps4, PC et Nintendo Switch.

Communiqué de presse de Little Nightmares II du 13 janvier 2021

Plongez dans l’univers sombre et palpitant de Little Nightmares II sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch et explorez les sinistres forêts du niveau de La Nature Sauvage en compagnie de Mono. Retrouvez la version démo pour PC déjà accessible sur Steam et GOG.com .

Les joueurs peuvent également précommander le jeu dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop .

Les précommandes physiques des éditions Day One et TV Edition (en Europe) sont accessibles ici . La TV Edition comprend, en plus du DLC Le grenier des Nômes et du masque de Mokujin, la bande-son complète du jeu, un diorama exclusif de Mono et de Six, un artbook, un steelbook et une planche de stickers.

Une version PC du premier jeu Little Nightmares est également disponible gratuitement du 13 au 17 janvier 2021 sur le store de BNEE (la création d’un compte est nécessaire). Enfin les joueurs sur Xbox Live Gold pourront, grâce à leur abonnement Games with Gold du mois de janvier 2021, découvrir le jeu dans la peau de Six et explorer l'Antre, un mystérieux navire.

Désireux d’enrichir l’histoire des enfants égarés de Little Nightmares, BANDAI NAMCO Entertainment Europe lance une bande dessinée numérique qui relate les événements se déroulant entre Little Nightmares et Little Nightmares II. Retrouvez d’ores et déjà les deux premiers chapitres sur Android et iOS .