Little Goody Two Shoes - Une nouvelle aventure d'horreur féérique annoncée sur Nintendo Switch

Imaginé par AstralShift et édité par Square Enix sur Nintendo Switch et supports concurrents, Little Goody Two Shoes propose aux joueurs de vivre une aventure d'horreur féerique de style anime aux accents sinistres. Attendu pour le 31 octobre 2023 au prix de 19,99€, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Se déroulant dans le mystérieux village de Kieferberg, Little Goody Two Shoes a un style inspiré des RPG de la PlayStation® et de la PlayStation®2, ainsi que des anime des années 1990 et 2000. Ce jeu suit les aventures d'Elise, une jeune fille ambitieuse et bien décidée à devenir riche pour échapper à sa vie modeste.