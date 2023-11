Little Goody Two Shoes - Le conte de fée horrifique de Square Enix est disponible

Imaginé par AstralShift et édité par Square Enix sur Nintendo Switch et supports concurrents, Little Goody Two Shoes propose aux joueurs de vivre une aventure d'horreur féerique de style anime aux accents sinistres. Enfin disponible sur l'eShop de la console au prix de 19,99€, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Little Goody Two Shoes se déroule dans le mystérieux village de Kieferberg. Attention, tout n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Même si le lieu a l'air parfaitement normal, les joueurs doivent également gérer diverses facettes de la vie d'Elise au village pour la garder en vie. Ils devront consacrer leurs journées à renforcer les liens qui unissent Elise aux habitants du village, et à travailler pour gagner leur vie en jouant à des mini jeux divertissants. À la tombée de la nuit, il faudra faire en sorte qu'Elise ait l'estomac plein, et qu'elle reste en bonne santé physique et mentale pour affronter les terribles adversaires qu'elle croisera en s'aventurant toujours plus profondément dans la forêt. Chaque décision et action permettra de découvrir une des 10 fins possibles.