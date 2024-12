Little Big Adventure - Twinsen's Quest sort enfin sa version physique sur Nintendo Switch

Si vous aviez attendu patiemment la sortie de sa version physique, c'est un jour de fête, Little Big Adventure - Twinsen's Quest est enfin disponible dans toutes les boutiques de l'Hexagone sur Nintendo Switch et supports concurrents. Pour l'occasion, Microids et Studio [2.21] nous proposent de découvrir dès à présent un nouveau trailer mettant en avant Twinsen dans son aventure qui sent bon la nostalgie pour de nombreux joueurs. Si vous ne l'avez pas encore consulté, notre test dédié est également disponible dans nos colonnes.

L’histoire se déroule sur un planétoïde entouré de deux soleils et sur lequel quatre espèces vivaient en parfaite harmonie… Jusqu’au jour où le Dr. FunFrock, un brillant scientifique, inventa le clonage et la téléportation, plongeant peu à peu les habitants sous son contrôle total. Dans la peau de Twinsen, vous êtes un citoyen modèle qui devient du jour au lendemain un fugitif pourchassé par les sbires du Dr. FunFrock. Au gré de votre périple d’île en île, vous devrez rechercher sans relâche les rebelles qui forment un réseau secret dans le but de mettre fin à l’occupation des clones. Armé de votre curieuse Balle Magique, qui deviendra de plus en plus puissante au fil de l’aventure, vous seul êtes capable de renverser le pouvoir en place… L’édition limitée, disponible dès aujourd’hui sur PlayStation 5 et Nintendo Switch, comprend : Le jeu complet Little Big Adventure – Twinsen’s Quest

Une tenue exclusive en jeu pour Twinsen

en jeu pour Twinsen La bande son au format numérique

Un artbook digital

Un lenticulaire 3D