Little Big Adventure - Twinsen’s Quest est enfin disponible sur Nintendo Switch

Que vous ayez fait l'opus original ou non, le retour de Little Big Adventure dans un remake est un petit événement pour les amateurs de jeux vidéo. Microids et Studio [2.21] vous proposent ainsi un retour sur un petit planétoïde dans la peau de Twinsen équipé d'une mystérieuse balle magique avec le jeu Little Big Adventure - Twinsen’s Quest. Si la version dématérialisée est disponible depuis aujourd'hui , les joueurs préférant les bonnes vieilles versions physiques devront attendre jusqu'au 5 décembre pour mettre la main sur le jeu.

Entrez dans le monde merveilleux de Twinsun dans ce remake bourré d'action et d'aventure ! Initialement sorti en 1994, l'iconique Little Big Adventure - Twinsen's Quest revient avec de nouveaux visuels, des nouvelles musiques du compositeur original et un gameplay repensé.

Une aventure intemporelle réinventée

Twinsen fait son retour dans ce remake avec une nouvelle direction artistique et un gameplay modernisé. Fidèle à l'original, Little Big Adventure – Twinsen’s Quest vous emmène dans une quête épique sur une petite planète abritant à la fois magie et technologie.

Destin et héroisme

Sur un planétoïde entouré de deux soleils, quatre espèces vivaient en parfaite harmonie... Mais tout a changé lorsque le brillant scientifique Dr. Funrock a inventé le clonage et la téléportation, en plongeant peu à peu les habitants sous son contrôle. Incarnez Twinsen, un citoyen modèle devenu fugitif, et mettez fin à l'occupation des clones. Equipé de votre Balle Magique mystérieuse, explorez de magnifiques paysages, résolvez des puzzles complexes et affrontez de redoutables ennemis !

Que vous soyez un fan de longue date ou un novice de la licence, Little Big Adventure - Twinsen's Quest propose une aventure atypique. Etes-vous prêt à devenir le héros dont Twinsun a besoin ?

CARACTERISTIQUES