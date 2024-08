Little Big Adventure – Twinsen’s Quest s'offre un nouveau trailer

Le remake du jeu d’action-aventure culte des années 1990 Little Big Adventure – Twinsen’s Quest a profité de cette fin de mois d'août pour s'offrir un tout nouveau trailer dans la langue de Molière. Toujours attendu pour l'automne 2025, nous vous laissons découvrir ce dernier ci-dessous.

L’histoire se déroule sur un planétoïde entouré de deux soleils et sur lequel quatre espèces vivaient en parfaite harmonie… Jusqu’au jour où le Dr Funfrock, un brillant scientifique, inventa le clonage et la téléportation, plongeant peu à peu les habitants sous son contrôle total. Dans la peau de Twinsen, vous êtes un citoyen modèle qui devient du jour au lendemain un fugitif pourchassé par les sbires du Dr Funfrock. Au gré de votre périple d’île en île, vous devrez rechercher sans relâche les rebelles qui forment un réseau secret dans le but de mettre fin à l’occupation des clones.

Armé de votre curieuse Balle Magique, qui deviendra de plus en plus puissante au fil de l’aventure, vous seul êtes capable de renverser le pouvoir en place…

Caractéristiques du jeu :