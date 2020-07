Zelda : Breath of The Wild - Un coup d'oeil sur les peluches prodigieuses de Link et Zelda

Si vous êtes vraiment fan de The Legend Of Zelda: Breath of the Wild et que vous aimez les peluches- et si vous avez cliqué sur le titre de cette news, il est possible que ce soit le cas, vous serez aux anges d'apprendre que les peluches officielles de Link et Zelda seront disponibles au Japon en novembre prochain pour un prix annoncés de 2500 yens soit plus ou moins 20 euros.

En attendant, d'autres infos retrouvez les peluches de nos deux héros sur cette page.