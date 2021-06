Zelda Breath of The Wild : avez-vous déjà vu un Gardien avec des jambes en spaghetti ?

Plus rien ne nous étonnes avecThe Legend Of Zelda: Breath of The Wild.On est habitué à voir toutes sortes de records, de délires, de secrets, de bugs, de mods ou des glitchs, au point qu'on finit par trouver tout ceci normal. Ainsi, même lorsqu'on évoque des Gardiens avec des jambes en spaghetti, on ne s'étonne plus. Pourtant, on pourrait se demander si les Gardiens ont vraiment des jambes ? Ou si ce ne serait pas plutôt des membres ou des pattes (d'ailleurs, des pattes en spaghetti, c'est plutôt marrant, ça.) Mais, à l'arrivée peu importe, c'est encore un délire vu sur Reddit réalisé via un glitch bien connu. Cela commence comme une blague de potache (style envoyer un bloc dans la tête d'un Gardien (d'ailleurs ont-ils vraiment une tête ? Et le mot "tronche" ne serait-il pas plus approprié ?) et cela fini comme un gag d'un dessin animé de Tex Avery avec le Gardien envoyé dans les airs mais ses membres restant accrochés au sol et s'étirant comme du chewing-gum pour devenir les fameuses "jambes en spaghetti".

Alors avez-vous déjà vu un gardien avec des jambes en spaghetti dans The Legend Of Zelda: Breath of The Wild ? Maintenant, oui.

