Lil Gator Game - Le DLC In the Dark est disponible sur Nintendo Switch

Disponible depuis 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Lil Gator Game s'offre cette semaine sa grosse extension dénommée In the Dark. Proposant de doubler l'expérience du jeu de base, cette extension est proposée au prix de lancement de 9,09€ jusqu'au 4 mars 2026 . Nous vous laissons découvrir le trailer de cette extension ci-dessous. Et si vous n'avez pas encore fait l'acquisition du jeu de base, vous pouvez opter pour l'achat de Lil Gator Game: Gator of the Year Edition qui propose le jeu de base + l'extension au tarif de 20,99€.

Un monde deux fois plus grand, deux fois plus amusant

La prochaine aventure de Lil Gator est la plus grande à ce jour ! In the Dark ajoute un immense terrain de jeu souterrain sous l'île, rempli de cavernes lumineuses, de tunnels mystérieux, de trésors secrets et de tonnes de nouveaux amis à rencontrer. Chaque recoin réserve une nouvelle surprise, que vous suiviez des bâtons lumineux vacillants à travers des tunnels sinueux ou que vous tombiez sur des quêtes secondaires cachées dans des grottes oubliées.

De nouveaux amis, de nouveaux ennemis

Bien sûr, une nouvelle aventure signifie de nouveaux personnages, et tout le monde n'est pas là pour jouer gentiment. Une bande de fauteurs de troubles maussades sème le chaos sous terre, et il faudra tout le charme et la positivité caractéristiques de Lil Gator pour les convaincre. Attendez-vous à des quêtes sincères, des pitreries loufoques et beaucoup d'émotions fortes en cours de route.

Des outils pour un jeu plus intense

Aucune quête de Gator n'est complète sans de nouveaux jouets. Les joueurs découvriront de nouvelles capacités de mouvement et des objets tels que des rubans de gymnastique, leur permettant d'effectuer des doubles sauts élégants et des gadgets pour s'abattre sur leurs ennemis en carton. L'exploration est plus rapide, plus expressive et encore plus amusante.