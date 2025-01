Lil Gator Game: In The Dark - Une nouvelle extension attendue sur Nintendo Switch

Disponible depuis décembre 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch, le jeu d'aventure Lil Gator Game vient d'annoncer le développement d'une nouvelle extension dénommée Lil Gator Game: In The Dark. Les joueurs embarqueront ainsi dans une nouvelle aventure les conduisant cette fois-ci dans les profondeurs. Si nous n'avons pas encore de date de sortie concrète, nous vous laissons découvrir le trailer du DLC ci-dessous.

Lil Gator est de retour dans une nouvelle aventure adorable, et cette fois-ci, c'est plus grand que jamais ! L'extension Dans le noir doublera la taille (et le plaisir !) de l'expérience complète du jeu Lil Gator et introduira également une foule de nouveaux personnages ! Dans cette charmante extension, de nouvelles aventures et de nouveaux amis se cachent juste sous la surface - littéralement ! Préparez-vous à « céder » au plaisir et à découvrir que vous êtes « en stalag », là où vous devez être ! Il y a un nouveau copain dans chaque grotte et chaque crevasse pour t'aider dans cette nouvelle et grande aventure souterraine !

Vous ne connaissez pas Lil Gator ? Nous avons tout ce qu'il vous faut ! PlayTonic Friends sortira également une édition spéciale Gator de l'année qui combine le jeu de base Lil Gator Game et l'extension In the Dark dans un seul paquet amusant ! L'édition Gator de l'année sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series S/X et Nintendo Switch en même temps que le lancement de l'extension In the Dark.