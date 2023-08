Lil Gator Game s'offre une mise à jour et une traduction en français

Disponible depuis décembre 2022, Lil Gator Game est un jeu d'aventure qui est peut-être passé outre vos priorités à cause de l'absence de traduction en français. C'est désormais de l'histoire ancienne puisque Playtonic Friends et MegaWobble viennent de confirmer la sortie dès aujourd'hui d'une mise à jour gratuite. Cette dernière propose ainsi une traduction en 4 langues, français inclus, ainsi que l'ajout d'un mode New Game +.

L'île est votre terrain de jeu

Un copain vous attend au sommet de chaque colline dans ce monde ouvert proposant une aventure centrée sur le mouvement, et tous ont besoin de votre aide ! Frappez des méchants de carton, explorez des collines et des forêts paisibles, et escaladez des rochers abrupts que seuls des enfants oseraient braver !

Exploration enjouée

Explorez une île créée avec amour et absolument remplie de lieux à découvrir, d'amis à rencontrer et de bonheurs à vivre. Chaque zone de l'île propose des quêtes et des personnages à rencontrer uniques. Planez entre les pics des montagnes et visitez les enfants de la troupe de théâtre, agitez votre épée-bâton dans la forêt avec les écoliers, ou allez voir les enfants « cool » dans les Terres craquantes. Avec tant d'endroits à découvrir, impossible de savoir qui vous rencontrerez !

Rencontrez des amis

Le monde est si grand, quand vous n'êtes qu'un petit alligator... Heureusement qu'il est aussi rempli d'amis ! Rencontrez de nouveaux amis et invitez-les à jouer sur le terrain de jeu de l'île. Chaque nouvel ami enrichira votre aventure, mais ce n'est pas toujours facile de se faire de nouveaux amis. Vous pourriez devoir terminer une quête ou deux !

Personnalisation artisanale

Récoltez des matériaux d'artisanat partout sur l'île ! Utilisez-les pour fabriquer toutes sortes d'objets et donner vie au terrain de jeu ! Fabriquez de nouvelles capacités, par exemple pour utiliser votre ourson de chiffon afin de que le petit alligator s'effondre du sommet d'une montagne jusqu'au fond des vallées ! Faites ricocher des cailloux pour atteindre des méchants en carton lointains !

Frappez des méchants

Un jeu d'aventure qui ne met pas la pression ! Le jeu Lil Gator est centré sur l'aventure et le plaisir, alors ne laissez pas une barre de PV vous empêcher d'atteindre votre objectif !