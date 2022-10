Life is Strange: Arcadia Bay Collection - L'origine de la licence de Don't Nod enfin disponible sur Nintendo Switch

Après avoir découvert Life is Strange: True Colors, l'heure est venue pour les possesseurs de Nintendo Switch de revenir aux origines de la licence de Don't Nod et Square Enix avec la sortie de Life is Strange: Arcadia Bay Collection. Pour rappel, cette compilation vous propose de découvrir les personnages de Max et Chloé, deux amies qui vont être amenées à vivre des instants riches en émotions grâce à la capacité de Max lui permettant de remonter le temps. Les joueurs pourront ainsi les découvrir dans les jeux suivants :

Disponible officiellement depuis le 27 septembre 2022 , nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer animé qui a été réalisé à l'occasion de la sortie du jeu.De notre côté le test signé Lotario arrivera très bientôt dans nos colonnes.

Retournez à Arcadia Bay et redécouvrez deux jeux primés Life is Strange sous un nouveau jour ! Leurs graphismes et animations remastérisés donnent vie à des personnages et des histoires incroyables.

La collection Life is Strange Arcadia Bay inclut 'Life is Strange Remastered' et 'Life is Strange: Before the Storm Remastered'.

Fonctionnalités :