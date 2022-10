Aujourd'hui on Switch sur Life is Strange: Arcadia Bay Collection

Aventure signée Dontnod Entertainment et débutée en 2015, qui aurait cru que Life is Strange arriverait à perdurer dans le temps malgré un genre pas forcément célèbre par les temps qui courent ? Alors que les joueurs ont pu découvrir récemment le dernier opus Life is Strange : True Colors sur Nintendo Switch, Dontnod Entertainment et Square Enix reviennent aux sources avec la sortie de Life is Strange: Arcadia Bay Collection en version physique et dématérialisée sur la console hybride de Nintendo.

En attendant de découvrir le test de notre ami Lotario, ce dernier vous a préparé une petite vidéo de gameplay à découvrir ci-dessous, afin de voir si cette version Nintendo Switch tient bien la route.