Life in Willowdale: Farm Adventures viendra semer ses graines au Printemps 2022 sur Nintendo Switch

La campagne vous appelle pour une nouvelle aventure au printemps prochain sur Nintendo Switch. Développé par FRAG Games, Life in Willowdale: Farm Adventures vous propose de revenir dans votre ferme familiale pour tenter de rapporter la paix et l'harmonie dans cette ville qui a été peu à peu abandonnée par les animaux. En attendant d'en découvrir davantage sur le jeu, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer du jeu.

Life in Willowdale n'est pas un jeu d'agriculture comme les autres. Découvrez un monde vaste rempli d’animaux mystérieux et de rencontres inhabituelles à mesure que vous vous occuperez de rénover la ferme de votre oncle !

La communauté autrefois prospère de Willowdale est en ruines, car la fille du maire, Penny, a saisi l'occasion de transformer la ville en un piège à touristes, au point de faire fuir certains animaux de la ville pour se réfugier dans les contrées voisines… Au milieu de cette ambiance générale, votre oncle, le maire, vous a demandé de revenir à la ferme familiale pour aider à rétablir l'harmonie, la paix et l'esprit de la ville de Willowdale. Mais ce ne sera peut-être pas si facile…

Life in Willowdale : Farm Adventures est un jeu d'agriculture, une ville accueillante avec des habitants sympathiques et des aventures à travers la région. En plus de l'agriculture, le jeu offrira bien d'autres choses pour une expérience familiale, engageante et amusante