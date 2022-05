Life in Willowdale: Farm Adventures officialise sa date de sortie dans une nouvelle vidéo de gameplay

Serait-ce bientôt l'heure de ranger Rune Factory, Harvest Moon et autre Stardew Valley ? Initialement annoncé pour cette année sur Nintendo Switch et supports concurrents, Life in Willowdale: Farm Adventures est resté assez silencieux ces derniers mois. Mais bonne nouvelle, L’éditeur et développeur Mindscape, en partenariat avec le développeur FRAG Games et l'éditeur Just For Games, vient de publier un tout nouveau trailer du jeu. Ce dernier est principalement axé sur les combats du jeu, avec en bonus la date de sortie annoncée à la fin de la vidéo.

Prenez votre agenda, Life in Willowdale: Farm Adventures sera officiellement disponible à partir du 6 septembre 2022 sur Nintendo Switch, en dématérialisé mais aussi en version physique.