Life in Willowdale: Farm Adventures s'offre un nouveau trailer sur Nintendo Switch

Alors que les amoureux de Harvest Moon et Story of Seasons attendent avec impatience la fin du mois pour se procurer Rune Factory 5, un autre concurrent se prépare à entrer dans le monde de la simulation de vie de fermier sur Nintendo Switch et autres supports. Le nouveau titre de FRAG Games dénommé Life in Willowdale: Farm Adventures vient de mettre à disposition des joueurs un tout nouveau trailer mettant en scène son univers. Attendu dans le courant du mois de juin 2022 , nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Dans la nouvelle bande-annonce, le joueur retourne à la ville amicale de Willowdale. Le maire lui a demandé son aide pour faire regagner à la ville sa gloire d'antan. Sauvez la ville en construisant une ferme prospère, rencontrez des défis inattendus en chemin, et découvrez les nombreux mystères que recèle Willowdale...

À propos de Life in Willowdale: Farm Adventures :

La ville autrefois prospère de Willowdale est en ruines ! Penny, la fille du maire qui a le sens des affaires, a saisi l'opportunité de transformer cet endroit autrefois agréable en une destination touristique moderne de haut vol. Elle n'aime pas vraiment les animaux et pense que garder le bétail est sale, surtout quand on peut importer facilement tous ces produits d'une ville voisine. Avec les humains et la nature si déséquilibrés… certains animaux se sont sentis abandonnés et sont déjà partis. Est-il trop tard pour arrêter les changements qu'elle a déclenchés ?

Retournez dans le charmant village de Willowdale et aidez votre oncle, le maire, à redonner à Willowdale sa gloire d'antan. Sauvez le village en créant une ferme vivante, en reconstruisant les bâtiments du village et en nouant des amitiés particulières avec des habitants hauts en couleur. Parviendrez-vous à ramener les animaux disparus et désormais sauvages à la ferme ? Relevez des défis inattendus et découvrez toutes les histoires surprenantes de Willowdale...

Caractéristiques principales :

Retour à la nature, retour aux sources – Perfectionnez votre main verte tout en travaillant toute la journée pour redonner à votre ferme son lustre d'antan ! De la récolte des produits frais à l'entretien de votre bétail et à l'amélioration de vos compétences ; il y a tellement de choses à faire sur cette étendue de terre que vous appelez maintenant votre chez-vous.

Êtes-vous prêt à explorer ? – Mettez votre chapeau d'explorateur et préparez vos jumelles car il y a tellement de choses à voir au-delà de la ville elle-même ! N'oubliez pas de vous préparer aux défis qui vous attendent !

Willowdale a quelque chose pour tout le monde – Pendant que vous êtes à Willowdale, n'oubliez pas de profiter de tout ce que la ville a à offrir, en particulier avec les événements annuels, ou peut-être voulez-vous vous détendre et manger un morceau pendant que vous y êtes ? Entre pêche au bord de l'étang et préparation d'un festin chez Vins & Délices, il y en a pour tous les goûts dans cette jolie petite ville !