Les résultats de Nintendo pour leur dernier trimestre de l'exercice fiscal (du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023) seront publiés le 9 mai prochain

Très attendus à chaque fin de trimestre d'exercice fiscal et encore plus attendus à la fin des années fiscales, les résultats financiers de Nintendo pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023 qui viendront clôre l'exercice fiscal de l'année 2023 (qui s'est déroulé du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 ) pour Nintendo seront publiés le 9 mai prochain par l'entreprise elle-même.

Ce trimestre fiscal sera des plus intéressant puisqu''il devrait montrer, encore plus clairement, la chute des ventes de la Nintendo Switch alors que la console était pourtant sur une pente ascendante depuis son lancement et jusqu'à l'exercice fiscal de l'année 2022 (qui s'est déroulé du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 ) avec un pic lors de l'exercice fiscal 2021 (qui s'est déroulé du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 ). Nintendo avait déjà baissé ses prévisions de ventes de Nintendo Switch de 21 millions de consoles vendues (estimation de mai 2022 ) à 18 millions de consoles vendues (estimation de janvier dernier ), nous saurons enfin si cette dernière estimation de 18 millions de consoles vendues se concrétisera.

De plus, cette période du 1er janvier au 31 mars 2023 a aussi vu les sorties de titres importants pour Nintendo sans être des "million-seller" pour l'entreprise (bien que tout jeu estampillé Nintendo qui sort sur Nintendo Switch est quasiment assuré de taper le million de ventes) tels que : Fire Emblem Engage ( le 20 janvier dernier ), Metroid Prime Remastered ( le 9 février dernier ​), Kirby's Return to Dream Land Deluxe ( le 24 février dernier ) ou encore Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon ( le 17 mars dernier ). Ce bilan sera l'occasion d'avoir enfin les premiers chiffres de leurs ventes.

Rendez-vous donc le 9 mai prochain pour connaître l'intégralité du bilan financier du dernier trimestre de l'exercice fiscal 2023 de Nintendo et ainsi donc de solder les comptes de cette année 2023 en demi-teinte, en comparaison de l'exercice fiscal 2024 qui s'annonce des plus palpitant avec l'arrivée imminente de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom et toutes les surprises que cette fin d'année 2023 pour l'instant vide en sorties pourrait nous préparer.

Source : Nintendo