Les éléments d'icônes Splatoon 3 sont de retour sur l'application Nintendo Switch Online

Peu de temps après avoir disparu pour laisser leur place à Metroid Prime Remastered et à Nintendo Switch Sports, les éléments d'icônes estampillés Splatoon 3 sont de retour sur l'application Nintendo Switch Online tous les vendredi . Au menu du nouveau et du recyclage. De nouveaux éléments en rapports avec les marchands de Chromapolis de retour dans la première vague du pass d'extension du jeu et des éléments de retour après avoir été proposés puis retirés lors des dernières itérations des éléments d'icônes Splatoon 3 en échanges de quelques points platines.

Allez-vous continuer votre collection d'éléments Splatoon 3 ? Quelles franchises voudriez-vous voir débarquer sous cette forme d'icônes ?