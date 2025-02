Les Bons pour jeux Nintendo Switch incompatibles avec la Nintendo Switch 2

Si vous aimez acheter vos gros jeux en dématérialisé pas soucis de commodité, vous avez peut-être déjà été tenté par l'achat des Bons pour jeux Nintendo Switch disponible pour les abonnés du Nintendo Switch Online. Les joueurs peuvent ainsi en dépensant 99€ repartir avec 2 jeux Nintendo éligibles (rentable quand les jeux sont proposés à 59,99€ en dématérialisé). Ce n'est pas nouveau, la transition des services online quand une nouvelle console Nintendo débarque, cela ne se passe jamais sans casse, le géant japonais a ainsi commencé à rappelé sur son eShop japonais que ces fameux bons ne seront valables que pour les jeux Nintendo Switch, et que les jeux Nintendo Switch 2 ne seront pas concernés.

Encore une fois plusieurs raisons sont possibles, mais nous attendrons une confirmation de Nintendo. Soit la Nintendo Switch 2 possèdera un eShop bien distinct en plus de celui de la Nintendo Switch 1ère du nom (à la manière de l'interface Wii de la Wii U), soit l'offre ne sera tout simplement plus intéressante pour Nintendo à cause de l'augmentation possible des tarifs des jeux Nintendo Switch 2.

Source : Nintendo