LEGO STAR WARS : La Saga Skywalker - Le DLC de la saison 2 de The Mandalorian débarque pour le Star Wars Day - Tous les détails

Après des mois, pour ne pas dire des années, d'attente, LEGO STAR WARS: La Saga Skywalker est désormais disponible sur Nintendo Switch. Vous pouvez revivre toute la saga créée par George Lucas en version LEGO. Près de 300 personnage s tirés des neufs films sont jouables mais le jeu propose aussi différents packs de personnages en DLC, pour celles et ceux qui n'en n'auraient pas assez. Pour le moment, vous pouvez ainsi obtenir un pack avec les héros rajeunis du film SOLO : a Star Wars Story mais aussi de la première saison de la série Disney Plus, The Mandalorian qui inclut notamment le Mandalorien et Cara Dune. Le 4 mai prochain , jour de Star Wars (Star Wars Day) d'autres packs de personnages seront disponibles notamment un pack dédié à The Mandalorian saison 2. Grâce à un leak relayé sur Reddit, on découvre le nom des personnages qui y figureront ainsi que leurs icônes :

Le pack sera disponible à la vente à 2,99€. Il est inclut dans la collection de personnages (regroupant 7 pack de personnages ) disponible à 14,99€ . Pour rappel, LEGO STAR WARS La Saga Skywalker est disponible depuis le 5 avril sur de nombreuses plateformes dont la Nintendo Switch. Pour plus de détails, voir notre test complet.

Rejoignez la communauté de Nintendo-Master.com sur nos réseaux sociaux : Twitter, Facebook et Youtube

Source : Reddit