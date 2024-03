LEGO Fortnite - La construction de véhicules disponible avec la mise à jour Virée Mécanique

Fruit d'un partenariat entre Epic Games et LEGO Group, la dernière mise à jour de Fortnite permet aux joueurs de continuer leurs parties mêlant survie et construction dans un nouveau monde de briques. Disponible via l'option Découvrir dans le free-to-play Fortnite, une nouvelle mise à jour dénommée Virée Mécanique propose aux joueurs de découvrir les éléments suivants :

Trois constructions de véhicules gratuites : le Quad, le Tout-Terrain et le Camion Transporteur

Possibilité de construire des véhicules personnalisés, en utilisant de nouvelles pièces de véhicules dans la section Constructions

Nouvelles constructions pour créer des véhicules comprenant des roues, des sièges et des centres d’alimentation

Plus de nouveaux styles LEGO et des corrections de bugs

Source : Fortnite