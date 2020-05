Fortnite X Nintendo : du contenu exclusif pourrait débarquer dans la version Nintendo Switch de Fortnite

Il y a peu, Kirby, le célèbre personnage de Masahiro Sakurai a fait une apparition remarquée dans un trailer de Fortnite même si rapidement, la petite boule boule rose a été floutée comme un vulgaire dealer d'un reportage de W9 (voir ici.) Alors, on ne sait pas si cela a un rapport mais des datamineurs semblent avoir découvert dans le code du jeu des données qui pourraient laisser penser que la version Nintendo Switch de s'apprête à recevoir du contenu exclusif, un skin ou autre. Pour le moment pas d'autres informations mais on espère en apprendre plus très rapidement.

There might be an upcoming Nintendo Exclusive cosmetic/skin, this new ID got added (via: @ShiinaBR)



"Cosmetics.Source.Platform.Nintendo"