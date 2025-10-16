Nintendo Switch 2
Légendes Pokémon Z-A - Un cadeau mystère tout feu tout flamme pour accompagner le DLC Méga-Dimension
Par ggvanrom - Hier à 20:23
Accompagnant la sortie du DLC Méga-Dimension de Légendes Pokémon : Z-A, The Pokémon Company et Game Freak ont annoncé la distribution d'un nouveau Cadeau Mystère, à récupérer cette fois-ci via un mot de passe. Ce dernier vous donne accès à un Dracaufeu Baron au niveau 36, et possédant la capacité Lance-Soleil. Voici les étapes à suivre pour récupérer votre nouveau compagnon de route :
- Ouvrez le menu principal et sélectionnez « Jeu en ligne ».
- Sélectionnez « Cadeaux Mystère ».
- Sélectionnez « Via un code ou un mot de passe ».
- Saisissez le mot de passe suivant : B1G0006
- N’oubliez pas de sauvegarder votre partie.
Source : Pokemon