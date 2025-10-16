Nintendo Switch 2

Légendes Pokémon Z-A - Un cadeau mystère tout feu tout flamme pour accompagner le DLC Méga-Dimension

Par ggvanrom - Hier à 20:23

Accompagnant la sortie du DLC Méga-Dimension de Légendes Pokémon : Z-A, The Pokémon Company et Game Freak ont annoncé la distribution d'un nouveau Cadeau Mystère, à récupérer cette fois-ci via un mot de passe. Ce dernier vous donne accès à un Dracaufeu Baron au niveau 36, et possédant la capacité Lance-Soleil. Voici les étapes à suivre pour récupérer votre nouveau compagnon de route :

  • Ouvrez le menu principal et sélectionnez « Jeu en ligne ».
  • Sélectionnez « Cadeaux Mystère ».
  • Sélectionnez « Via un code ou un mot de passe ».
  • Saisissez le mot de passe suivant : B1G0006
  • N’oubliez pas de sauvegarder votre partie.
Source : Pokemon
Légendes Pokémon : Z-A - Nintendo Switch 2 Édition
Nintendo
Game Freak

Légendes Pokémon : Z-A - DLC Méga-Dimension
Nintendo
Game Freak

  • 10 décembre 2025
  • Inconnue
  • Inconnue

