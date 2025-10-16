Légendes Pokémon Z-A : La Saison 1 des Combats Classés démarre - Récupérez vite votre Amphinolite !

Alors que le lancement de Légendes Pokémon Z-A a été donné le 16 octobre 2025 , les joueurs peuvent d'ores et déjà s'affronter en ligne. Parmi les options disponibles, nous pouvons retrouver les Combats Classés qui nous permettent d'affronter 3 autres joueurs, avec 3 de nos Pokémon. Celui ayant le plus de victoires en un temps limité est désigné vainqueur, et remporte un maximum de points pour ensuite pouvoir monter de rang.

Les Combats Classés sont un élément important du jeu, car c'est uniquement dans ce mode que les joueurs pourront faire l'acquisition des Méga-Gemmes permettant de faire Méga-Évoluer Goupelin, Amphinobi et Blindépique, les 3 starters de 6ème génération à retrouver dans l'aventure principale. La Saison 1 des Combats Classés a ainsi débutée l e 16 Octobre et continuera jusqu'au 5 novembre 2025.

Si vous vous hissez jusqu'au rang K, vous pourrez débloquer votre précieuse Amphinolite pour faire Méga-Evoluer votre Amphinobi. Pour Goupelin et Blindépique, il nous faudra attendre les Saisons 2 et 3, et prier pour les retardataires qu'il y ait un retour régulier de ces items, ou un nouveau mode de distribution ultérieurement.

