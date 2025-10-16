Nintendo Switch 2

Légendes Pokémon: Z-A - Le Pokémon fabuleux Diancie vous attend dès à présent via l'option Cadeau Mystère

Par ggvanrom - Il y a 1 heure

Alors que nous venons d'apprendre que la sortie du DLC Mega Dimension de Légendes Pokémon Z-A sortira finalement au mois de décembre, Game Freak et The Pokémon Company ont également profité de l'annonce pour glisser un nouveau Cadeau Mystère dans le jeu. En le récupérant dès à présent via l'option Cadeau Mystère, vous pourrez mettre la main sur une Diancite, qui vous permettra de déclencher la première Quête EX du jeu : Un scintillement sans pareil.

En vous rendant à l'agence Beladonis pour déclencher la quête, les joueurs auront la possibilité de capturer le Pokémon Fabuleux Diancie, et d'utiliser la fameuse Diancite sur ce dernier pour le faire Méga-Évoluer. Le tout est proposé gratuitement, donc profitez-en !

