Legend of Mana disponible pour la première fois en Occident sur Nintendo Switch

Quatrième opus de la licence Seiken Densetsu / Mana, Legend of Mana est également un des titres a n'être jamais paru en Occident lors de sa sortie initialement entre 1999 et 2000. Heureusement, Square Enix a décidé en 2021 de proposer aux joueurs une version remasterisée avec des sous-titres en français pour l'occasion. Enfin disponible sur Nintendo Switch depuis ce 24 juin , nous vous laissons découvrir l'opening du jeu ci-dessous, et vous invitons à patienter encore un peu le temps que notre ami Lotario puisse terminer son test dédié à Legend of Mana.

Dans Legend of Mana, les joueurs partent à la recherche du mystique Arbre de Mana vu dans un rêve. Mais la carte du monde est désespérément vide. Au fil de l'aventure, ils acquerront des reliques spéciales pouvant être placées sur la carte afin de donner vie aux villes et aux donjons grâce au système de création des contrées. Les joueurs peuvent également capturer des œufs et faire éclore des monstres alliés qui les aideront dans les combats. Les fans progresseront dans l'histoire de différentes façons en fonction de leurs choix, créant ainsi une expérience de jeu plus personnelle et unique en son genre.



Legend of Mana propose des graphismes remastérisés et des versions réarrangées de certaines musiques de sa magnifique bande originale, comme Hometown of Domina. Les joueurs ont, en outre, la possibilité d'alterner entre la musique d'origine et la nouvelle version remastérisée. Le jeu propose aussi le mini-jeu « Ring Ring Land », disponible pour la première fois en Occident. Au cours de leur voyage, les joueurs rencontreront un ensemble de personnages hauts en couleurs, affronteront de redoutables monstres en combat en temps réel et exploreront le vaste monde de Fa'Diel au rythme de l'histoire indémodable de Legend of Mana.