Echoes of Mana - Le free-to-play de la licence Mana est disponible sur iOS et Android

Qu'elle paraît loin l'époque de la découverte de Secret of Mana sur Super Nintendo... Alors que nous avons pu découvrir il y a quelques mois Legend of Mana qui n'étais jamais arrivé officiellement en Occident, Square Enix continue de développer l'histoire de sa licence, cette fois-ci avec un jeu mobile dénommé Echoes of Mana. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un titre Nintendo, n'hésitez pas à découvrir son trailer ci-dessous et voir si ce free-to-play est susceptible de vous intéresser. Echoes of Mana est disponible sur iOS et Android, et dispose également de sous-titres en Français.

Echoes of Mana est un RPG mobile gratuit avec achats intégrés, créé et développé par Wright Flyer Studios (WFS, Inc.). Le titre propose une histoire originale et un gameplay orienté action, dont les joueurs peuvent profiter en mode multijoueur avec leurs amis. Un action RPG en 2D avec des contrôles simples – Grâce aux commandes tactiles, les joueurs peuvent facilement utiliser les compétences et objets pour dominer le champ de bataille. Un nouvel arc narratif avec les personnages des anciens jeux Mana - Guidés par la Déesse Mana, les joueurs partent à l’aventure à travers les mondes à la recherche de l’Epée Sacrée. En chemin, ils croiseront des visages emblématiques des jeux Mana et feront aussi la rencontre de nouveaux personnages. La possibilité de former une équipe de rêve – Les joueurs ont la possibilité de composer leur équipe avec tous les personnages rencontrés dans l’aventure, anciens comme nouveaux. Pour célébrer la sortie d’Echoes of Mana, de nombreux événements sont disponibles : La “Récolte anniversaire de la sortie” est disponible dès maintenant ! - Celle-ci inclut les personnages 4★ "Duran -L'épée éclair héroïque-" et "Riesz -Fierté des amazones- " à ne surtout pas manquer ! Les joueurs démarrent leur aventure du bon pied avec les bonus de connexion “Coup d’Envoi” ! - En se connectant tous les jours durant l’événement, ils recevront des objets incroyables qui les aideront dans leur aventure. Un aller simple pour les étoiles ! - Lors de leur première connexion, les joueurs reçoivent gratuitement un ticket de la récolte 4★ qui permet d’obtenir un personnage 4★ !

L’aventure ne fait que commencer, plus de contenu et de personnages sont à prévoir dans les mises à jour à venir ! Se hisser au sommet ! - Le tout premier événement narratif d’Echoes of Mana, " Voie vers la puissance " débutera le 29 avril à 8h ! Le danger rôde à chaque étage avec l’événement haut niveau " Tour de Gabardine " ! - Les joueurs pourront commencer leur ascension dans la mise à jour à venir. De nouveaux alliés ajoutés régulièrement ! - Keldric de Dawn of Mana®, Elazul et La Perle Noire de Legend of Mana® arrivent bientôt, ainsi que d'autres personnages phares de la série Mana !