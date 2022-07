Le Seigneur des Anneaux : Gollum repoussé à une date indéterminée

On le sentait venir tant le jeu était trop discret à notre goût à un peu plus d'un mois de sa sortie officielle. Daedalic Entertainment et NACON viennent d'officialiser ce soir que Le Seigneur des Anneaux : Gollum était repoussé de plusieurs mois afin que les développeurs puissent peaufiner leur copie. A noter que si toutes les versions annoncées (dont la Nintendo Switch) sont visiblement maintenues, le titre se retrouve pour le moment sans fenêtre de sortie. Cette nouvelle fenêtre de sortie sera donc communiquée ultérieurement.

Daedalic Entertainment et NACON tiennent à remercier tous les joueurs pour leur patience et leur soutien jusqu'à présent. Ces dernières années, l'équipe a travaillé avec acharnement leur offrir une aventure hors du commun au sein d’un monde incroyable, empreint de magie et de merveilles. Nous sommes soucieux de répondre aux attentes de notre communauté et de lui offrir l'histoire inédite de Gollum, qui honorera la vision de J. R. R. Tolkien.

Cela étant dit, et afin d'offrir la meilleure expérience qui soit, nous avons décidé de repousser la sortie de The Lord of the Rings : Gollum™ de quelques mois. Nous communiquerons la date exacte prochainement. Daedalic et NACON sont très reconnaissants envers leur communauté de passionnés, et sont impatients de partager cette aventure unique avec eux très bientôt.