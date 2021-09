Le réalisateur d'Astral Chain travaille actuellement sur un nouveau jeu mystère

On a tendance à l'oublier mais Astral Chain fait partie des nouvelles IP créées sur Nintendo Switch. Sorti en août 2019 , le jeu a pourtant été très bien accueilli par la presse et les joueurs au point que beaucoup aimeraient d'ailleurs retrouver l'univers et les héros du jeu dans une suite... Si pour l'instant, aucune information officielle n'a jamais été partagée dans ce sens, on sait que Nintendo s'est arrangé pour qu'Astral Chain devienne une licence 100% Nintendo...

En attendant une éventuelle annonce, on apprend dans une interview du patron de PlatinumGames, Atsushi Inaba publiée par VGC que le réalisateur d'Astral Chain, Takahisa Taura serait actuellement en train de développer un nouveau jeu non annoncé actuellement. Pour rappel, Takahisa Taura est né en 1985 et si 'Astral Chain est son premier jeu en tant que réalisateur, il a déjà travaillé comme designer sur pas mal de titres dont Madworld , The Wonderful 101 ou encore NieR : Automata.

Alors, sur quel jeu travaille actuellement le jeune prodige ? Une nouvelle IP ? Une suite ? S'agit-il d'Astral Chain 2 ? Il est vrai que l'éventualité de plusieurs épisodes a déjà été évoquée et l'année dernière, Hideki Kamiya, le réalisateur d''Okami, de Bayonetta et de Viewtiful Joe s'est amusé à tweeter... Astral CHAlN 2... Alors, Astral Chain aura-t-il une suite réalisée par le même réalisateur ? Seul l'avenir nous le dira. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Videogameschronicle