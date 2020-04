Le nombre de ventes de The Witcher III sur Switch dévoilé

Fin novembre dernier, on vous disait que les ventes de The Witcher 3 sur Switch avait fait beaucoup de bien à son studio. CD Projekt a d'ailleurs publié aujourd'hui un très gros dossier PDF d'une centaine de pages qui fait le point sur l'état et l'histoire du studio. On trouve d'ailleurs dans ce communiqué un graphique qui représente les ventes de The Witcher 3 : Wild Hunt :

Ce graphique, qui représente les ventes par année depuis 2015 , permet d'estimer les ventes du jeu sur Nintendo Switch. Le graphique nous apprend que 11% des ventes de The Witcher 3 : Wild Hunt en 2019 se sont faites sur Switch. Après un petit calcul, on trouve donc que environ 700 000 copies de la version Switch ont été vendues courant 2019 . Cependant, il faut garder en tête que le jeu est sorti mi-octobre , ce qui fait qu'il n'a été sur le marché que 2 mois en 2019...

Pour rappel, The Witcher 3 : Wild Hunt est disponible depuis le 15 octobre 2019 sur Nintendo Switch.

Source : Cdprojekt