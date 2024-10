Le Grinch : Les Aventures de Noël Réédition Nintendo Switch

En ce mois d'octobre 2024, deux phénomènes curieux sont à l'œuvre : le dégivrage de Mariah Carey avant même qu'on ait pu profiter des feuilles qui tombent, et une réédition du jeu Le Grinch : Les Aventures de Noël du côté de Bandai Namco et de Outright Games. Initialement publié en 2023, le titre revient dans une édition spéciale qui contient quatre cartes postales à collectionner célébrant l’esprit de Noël. Le Grinch : Les Aventures de Noël est disponible dès à présent en boutique, et pour l'occasion, nous vous laissons (re)découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Tous les habitants de Chou-ville aiment chanter, faire des cadeaux et festoyer, tout ce que le Grinch déteste le plus. Donc, aide le Grinch et son chien Max à voler tous les cadeaux de Chou-ville. Tu devras te faufiler pour éviter les affreux chants des chorales de Noël, les habitants de Chou-ville trop zélés et toutes les guirlandes et autres décorations de Noël. Heureusement, le Grinch a des idées magnifiquement horribles, entre autres, un costume de Père Noël furtif, un lasso en sucre d'orge pour se balancer et un snowboard rapide qui peut atteindre les zones de course spéciales. Et le Grinch peut lancer des boules de neige pour congeler toute créature agaçante qui lui barre le chemin.