Le Grinch : Les Aventures de Noël démarrent aujourd'hui sur Nintendo Switch

Alors qu'on continue de frôler les 30°C à la mi octobre, Noël commence à s'installer sur Nintendo Switch avec la sortie ce jour du jeu Le Grinch : Les Aventures de Noël. Le plus célèbre des trouble-fêtes est de retour au cœur de la petite ville de Chouville dans cette nouvelle aventure inspirée du conte Comment le Grinch a volé Noël !, écrit et illustré par Docteur Seuss. En attendant de découvrir notre test dédié, nous vous laissons visionner la bande-annonce de lancement ci-dessous.

En solo ou à deux en mode coopératif local, les joueuses et les joueurs pourront incarner le Grinch ou Max, son fidèle compagnon à 4 pattes, déterminés à ruiner Noël et à voler les cadeaux des habitants de Chouville. Dans ce jeu de plateforme en 2D, ils devront franchir les niveaux pour collectionner des pièces de puzzle et débloquer des capacités spéciales. Déguisés en père Noël ou chevauchant leurs snowboards, ils pourront foncer dans les rues de la ville et gâcher l’esprit de Noël !

Le titre invite les joueurs à croiser les personnages du conte au cœur de trois univers colorés et festifs, la grotte du Grinch, la campagne, et Chouville, fidèles aux illustrations du Docteur Seuss. Ils devront aider le Grinch à découvrir le véritable esprit de Noël et tripler la taille de son cœur !