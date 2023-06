Le Grinch est de retour en vidéo avec Le Grinch : Les Aventures de Noël

Que ce soit le livre pour enfant, ou le film avec Jim Carrey dans le rôle principal, il y a fort à parier que vous connaissiez le Grinch, ce croque-mitaine aux poils verts détestant les fêtes. Et bien figurez-vous que Outright Games a décidé de lui offrir pour la fin de l'année un jeu vidéo sobrement intitulé Le Grinch : Les Aventures de Noël. Attendu pour le 12 octobre 2023, nous vous laissons découvrir les premières informations du jeu ainsi qu'un teaser ci-dessous.

Dans ce jeu inspiré des illustrations originales de la célèbre histoire du Dr Seuss, les joueurs se glisseront dans la peau du Grinch pour gâcher le Noël des habitants de Chouville. En compagnie de leur chien Max, qui les aidera à accomplir leur affreuse mission en volant un maximum de cadeaux, ils devront parcourir la ville et affronter les chants joyeux et les lumières féériques symbolisant l’esprit de Noël.

Les joueurs résoudront des énigmes pour débloquer des capacités spéciales et des gadgets étonnants (boules de neige paralysantes, déguisement de Père Noël, lasso en sucre d’orge, jetpack, etc.), fonceront dans les rues de la ville sur une luge ou un snowboard et découvriront l’esprit de Noël pour aider le cœur du Grinch à tripler de volume.

Le Grinch : Les Aventures de Noël invite les joueurs à plonger en immersion totale dans un univers familier où ils reconnaîtront les environnements et les personnages du conte, ainsi qu’une myriade de détails enchanteurs qui raviront tous les fans.