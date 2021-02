Later Alligator précise sa sortie imminente sur Nintendo Switch

Initialement annoncé en janvier 2020 , Later Alligator vient d'annoncer une fenêtre de sortie plus précise. Par un tweet, les développeurs viennent de déclarer que le jeu pourra sortir sur Nintendo Switch en mars prochain . Dans ce jeu point and click d'enquête vous incarnerez un alligator pris en plein cœur d'une conspiration et qui cherche à prouver son innocence. Retrouvez plus d'informations sur le titre ci-dessous ainsi que sa bande-annonce de lancement en bas de cet article.

Later Alligator raconte l'histoire de Pat l'alligator, un inoffensif (ou presque) et innocent (probablement) reptile au cœur d'une conspiration qui pourrait détruire la plus grande et la plus terrifiante famille d'alligator de New York City, la sienne. Explorez la ville, rencontrez les membres de votre famille et tentez de sauver Pat avant qu'il ne soit trop tard !

Le New York City des alligators prend forme sous vos yeux grâce une animation faite à la main et digne des plus grands classiques, le tout réalisé par Smallbu Animation. Retrouvez d'immenses zones entièrement animées à explorer, 30 mini-jeux loufoques et plus de 100 habitants à interroger. Avec plusieurs fins et un dénouement entièrement en animation, Later Alligator est une drôle d'aventure en plein cœur d'une ville d'alligators que vous pourrez faire de nombreuses fois.