Le jeu tout mignon Later Alligator arrive sur Switch

Si le Point & Click est un genre qui est plutôt bien représenté sur Nintendo Switch, les fans vont être de nouveau servis. Le studio Smallbu connu pour ses animations faites à la main, annonce que son jeu Later Alligator sorti en septembre 2019 sur Steam va être porté sur la petite dernière de Nintendo en 2020 .



Bien reçu par la critique, ce jeu d'enquête qui a une direction artistique mignonne vous plongera dans la peau de Pat, un alligator innocent qui se retrouve malgré lui au centre d'une conspiration qui pourrait faire tomber la plus effrayante famille de la ville d'Alligator New York qui n'est qu'autre que.... la sienne.

Pour cela, vous allez donc devoir explorer la ville pour vous sortir de là avant que le temps n'expire. Plus de 100 habitants à interroger ainsi que 30 mini jeux qui vous mettront aux défis, Later Alligator pourrait être une bonne petite surprise si ce n'est que pour le moment il n'est qu'en anglais et que cela peut poser quelques soucis aux non anglophones. Mais au vu du succès sur Steam, peut-être que cela poussera l'éditeur à faire une traduction.

Retrouvez ci-dessous le trailer du jeu.