Later Alligator : le somptueux Point & Click s'offre officiellement une date de sortie sur Nintendo Switch

Initialement annoncé pour une sortie en 2020 , le titre Later Aligator donne enfin de ses nouvelles après plusieurs mois de silence. Bien que le titre ait manqué sa fenêtre de sortie une première fois, les joueurs de Nintendo Switch n'auront pas à attendre longtemps pour mettre la main sur dessus car de nouvelles informations réjouissantes viennent de tomber.

En effet, le compte Twitter officiel du Nintendo Indie World vient tout juste de confirmer que Later Alligator sortira sur Nintendo Switch le 16 mars 2021 , soit dans tout juste une semaine. Si vous découvrez pour la première fois ce titre, Later Aligator est un Point & Click sorti en 2019 sur PC (Steam). Ce jeu d'enquête à la direction artistique plutôt attrayante et réalisé entièrement à la main vous plongera dans la peau de Pat, un alligator innocent qui se retrouve malgré lui au centre d'une conspiration qui pourrait faire tomber sa famille qui est considérée comme la plus effrayante de la ville d'Alligator New York.

Si le titre a piqué votre curiosité, découvrez sans plus attendre son trailer ci-dessous.

Explore Alligator New York City and help Pat the Alligator uncover the mystery behind his super scary family when Later Alligator from @SmallBuStudio and @pillowfightio comes to #NintendoSwitch on March 16! pic.twitter.com/JqDkEqa4Vz