Land of Screens débarque sur Nintendo Switch, découvrez la bande-annonce de lancement de ce Point & Click développé par les créateurs de Doki Doki Literature Club

Si par moments vous rêvez de vous déconnecter complètement de ce monde d'écrans totalement virtuel, Land of Screens pourrait peut-être vous parler. En effet, dans ce Point & Click vous incarnerez Holland, qui après une rupture, souhaite se détacher totalement de ce monde connexions aussi fausses que numériques. Développé par Serenity Forge à qui nous devons le tout récemment arrivé sur Nintendo Switch Doki Doki Literature Club Plus!, Lord of Screens s'annonce plein de surprises. Le titre est disponible sur Nintendo Switch pour la modique somme de 5,39 euros jusqu'au 11 février prochain , date à laquelle il prendra son tarif définitif de 5,99 euros.

Dans Land of Screens, guidez Holland dans sa nouvelle mission pour abandonner la saturation des médias sociaux et découvrir des relations réelles en sollicitant l'aide de quelques nouveaux amis, des confitures synthy chiptune et la chimie inimitable des petits enfants et des animaux adorables.

Une aventure pointer-et-cliquer d'évasion sur Internet

Enfilez votre casquette la plus fantaisiste pour relever des défis terriblement familiers tels que :

• Naviguer dans une fête impromptue où vos seuls choix de compagnie sont des étrangers ou pire : des amis que vous n'avez pas vus depuis le lycée.

• Se promener dans le hall d'un hôtel pour forcer les présentations maladroites avec les autres participants à une conférence professionnelle.

• Tirer le meilleur parti des plans de concert de dernière minute où vous n'avez jamais entendu parler du groupe, été dans la salle ou rencontré l'une des personnes avec qui vous êtes là.

• Famille. Réunions.

• Amener vos amis à s'intéresser à la nature afin qu'ils puissent convaincre d'autres personnes de commencer à faire des activités nature afin que vous puissiez tous passer la journée à faire des activités nature.

Faites en sorte que tout le monde arrête de regarder son téléphone… Pas de problème.

Peu importe où Holland va essayer de s'évader, tout le monde est scotché à ses écrans. Elle aura besoin de l'aide de vieux amis et de nouvelles connaissances - et ils auront besoin d'elle - pour esquiver la folie en ligne et enfin débrancher pendant un moment. En plongeant (ou en trébuchant) dans de nouvelles expériences, de nouvelles relations et des aventures accidentelles, la Hollande pourrait bien avoir une chance de s'échapper du fluage toujours présent du drame des médias sociaux.

Rappelez-vous à quel point il est agréable de parler aux visages réels des gens ?

Dans un monde bloqué sur des connexions numériques, la seule façon pour Holland de traverser cette rupture avec sa raison intacte est de passer à l'analogique. Heureusement, elle apprendra bientôt combien d'aventures alléchantes existent, loin des commentaires continus sur les réseaux sociaux. Bien sûr, elle pourrait être obsédée par un fil de discussion en ligne sur sa rupture comme tout le monde le ferait normalement, mais il y a peut-être un autre moyen…