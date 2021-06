Doki Doki Literature Club Plus! annoncé sur Nintendo Switch pour fin juin

Si la plupart des Visual Novel nous contentent généralement d'histoires d'amour, de la vie de tous les jours, ou autres, rares sont ceux qui arrivent à déstabiliser psychologiquement les joueurs après avoir vu les crédits de fin. Et à ce petit jeu, il faut avouer que Doki Doki Literature Club a surpris tous les joueurs qui s'y sont essayé. Laissant de prime abord penser à une banale histoire d'amourette avec un lycéen rejoignant un groupe de littérature entouré de jolies jeunes femmes, le titre prend une tournure pour le moins déroutante nous faisant rapidement basculer dans le domaine de l'horreur.

Si vous n'avez pas eu l'occasion d'apprécier ce thriller psychologique (alors qu'il est actuellement proposé gratuitement sur Steam), une nouvelle version augmentée présentée sous le nom de Doki Doki Literature Club Plus! vient d'être annoncée sur différents supports dont la Nintendo Switch. Si le public européen se contentera d'une version dématérialisée, les Américains quant à eux auront le droit de profiter d'une version physique.

Du côté des nouveautés, nous pourrons apprécier des graphismes améliorés, de nouvelles pistes musicales, des histoires annexes supplémentaires, plus de 100 nouvelles images à déverrouiller, et surtout, l'ajout du français dans les sous-titres, ce qui est une excellent nouvelle pour un jeu littéraire. Attendu officiellement pour le 30 juin 2021 , nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous ainsi qu'un descriptif officiel. Pour rappel, Doki Doki Literature Club Plus! est un jeu PEGI18.

Bienvenue dans un monde terrifiant de poésie romantique ! Écrivez des poèmes à l'élue de votre cœur et corrigez vos erreurs au fur et à mesure pour atteindre une fin idéale. C'est l'occasion ou jamais de découvrir pourquoi DDLC est l'un des jeux d'horreur psychologique les plus plébiscités de la décennie !



Vous incarnez le personnage principal qui rejoint, un peu malgré lui, un club de littérature par romantisme. Par les poèmes que vous écrirez et les choix que vous ferez, vous séduirez votre béguin et commencerez à découvrir les horreurs qui se cachent derrière cette amourette de lycée. Saurez-vous comprendre les rouages des simulations de rencontre pour atteindre une fin de jeu idéale ?



Dans Doki Doki Literature Club Plus, vous retrouverez tout le sel de l'incroyable jeu d'origine, mais aussi des tonnes de nouveautés et d'éléments de contenu exclusifs !

Nouveautés de Doki Doki Literature Club Plus!

6 nouvelles histoires annexes d'amitié et de littérature, totalisant des heures de nouveaux éléments de contenu.

Plus de 100 images à déverrouiller : nouvelles illustrations, fonds d'écran, croquis encore inédits, et plus encore !

26 morceaux de musique au total, dont 13 nouveautés à déverrouiller, par Nikki Kaelar - avec Jason Hayes et Azuria Sky en special guests.

Un lecteur de musique intégré à DDLC pour écouter vos titres favoris via une playlist personnalisée ou mettre en boucle un même morceau.

Des améliorations visuelles d'une grande fidélité, avec toutes les illustrations désormais en Full HD (1080 pixels).

Rencontrez le club de littérature !

Sayori : Au début de l'histoire, Sayori, votre amie d'enfance, cherche à vous convaincre de faire partie du club de littérature du lycée. C'est une rêveuse débordant d'énergie positive, dont la principale passion consiste à essayer de rendre les autres heureux.

Natsuki : Si elle essaie de jouer les dures, Natsuki a un côté adorable qui fait qu'il est difficile de la prendre réellement au sérieux. Elle est, en revanche, capable de se détendre lorsqu'elle voit qu'on l'écoute et qu'on respecte son amour pour tout ce qui est mignon.

Yuri : Lectrice chevronnée d'un calme olympien, Yuri réserve son côté passionné à ceux capables de comprendre la complexité de son esprit énigmatique.

Monika : Présidente superstar du club de littérature, Monika fait tout pour que vous atteigniez une fin de jeu idéale. Elle est toujours là pour vous tenir la main et vous guider à travers les méandres de la littérature et de l'amour !



Ce jeu ne convient pas aux enfants ni aux personnes trop sensibles.