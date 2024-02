La série : Pokémon, les horizons est disponible sur Gulli

Après la tombée de rideau sur Sacha et son équipe après plus de 20 ans de bons et loyaux services, la série Animée de Pokémon passait dans une nouvelle dimension le 14 avril 2023 au Japon avec le lancement d'un nouvel animé dénommé La série : Pokémon, Les Horizons. Le public francophone va pouvoir à son tour pouvoir découvrir officiellement les aventures des nouveaux protagonistes Liko et Rhod puisque l'animé est disponible depuis ce 28 février sur Gulli . Les téléspectateurs pourront ainsi découvrir un nouvel épisode chaque mercredi à partir de 11h30 .

Dans cette histoire inédite, les fans vont suivre deux protagonistes, Liko et Rhod accompagnés de leurs partenaires Pokémon respectifs, Poussacha et Chochodile. Au fil de leurs aventures palpitantes le groupe rencontre des personnages attachants comme Friede et Capitaine Pikachu, et découvre les mystères du monde des Pokémon.