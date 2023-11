La Saga Final Fantasy VII Remake - Third Éditions dévoile enfin le livre écrit par Pierre Lovati sur le remake de ce jeu culte

Après avoir signé quelques vidéos sur le sujet de Final Fantasy VII Remake, Pierre Lovati signe aujourd'hui chez Third Éditions un livre entier dédié à ce remake du jeu culte. La Saga Final Fantasy VII Remake, un ouvrage de plus de 330 pages entièrement consacré à ce remake sorti en 2020 et dont le second volet d'une possible trilogie est attendu dès le 28 février prochain sur PlayStation 5. Entre réécriture du mythe et réinvention de son modèle, Final Fantasy VII Remake est un ovni vidéoludique qu'on meurt d'envie de voir débarquer sur console Nintendo après l'apparition de Final Fantasy VII original sur Nintendo Switch et de Cloud et Sephiroth dans la licence Super Smash Bros.

Si l'on en croit les rumeurs, il se pourrait que ce Remake vienne enfin faire un tour sur console Nintendo lors de la prochaine génération. En attendant, il nous tarde de pouvoir décortiquer, avec la plume de Pierre Lovati, cet excellent jeu et de découvrir les analyses qu'il nous propose ainsi que l'historique du développement de ce jeu hors norme. La Saga Final Fantasy VII Remake est disponible à la commande en édition simple ou en édition First Print (avec une couverture et une lithographie exclusive ainsi qu'un accès gratuit à l'ebook du livre) au prix respectifs de 29,90 euros et de 34,90 euros sur le site de Third Éditions.

Final Fantasy VII est un jeu culte qui a fait découvrir le genre du J-RPG à toute une génération. Vingt-trois années plus tard, son Remake doit relever un défi tout aussi grand : raviver les souvenirs de cette même génération. Étrangement, Final Fantasy VII Remake ne refait pas, il ne recrée pas. Il réinvente. C'est ainsi qu'il tire sa singularité, en ne rendant pas son modèle obsolète, mais en s'inscrivant dans sa continuité. Remake ne se contente pas d'assouvir un fantasme, il imagine une nouvelle réalité, en perpétuant un message toujours aussi pertinent sur les enjeux climatiques et sociétaux, en conservant un pied dans le passé tout en regardant vers le futur. Le livre La Saga Final Fantasy VII Remake propose ainsi un voyage dans Midgar, cette ville-monde qui ne dort jamais, en revivant les événements de ce premier épisode de la nouvelle trilogie accordée à Final Fantasy VII. Une manière d'en appréhender son fonctionnement et d'en révéler tous ses mystères...

Source : Thirdeditions