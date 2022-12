La Parole aux Dév's - Have A Nice Death

Have A Nice Death est un jeu d'action/roguelite en 2 dimensions créé par Magic Design Studios, un studio français basé à Montpellier à qui nous devons déjà Unruly Heroes. Pour leur futur jeu ils ont choisi de sortir le jeu sur Nintendo Switch dès le 22 mars prochain. Nous avons pu nous entretenir avec Mérédith Alfroy, coordinatrice marketing et narrative designer sur le jeu ainsi qu'avec Simon Dutertre qui dirige la conception du jeu d'un point de vue technique. L'intégralité de l'entretien est disponible en vidéo ci-dessous :

Mérédith a rejoint Magic Design Studios il y a 5 ans, d'abord au sein du service Marketing et des playtest. Au fil des années elle a pu évoluer au sein du studio et devenir narrative designer sur Have A Nice Death.

Magic Design Studios date de 2015 [...] le studio a été construit par trois anciens artistes d'Ubisoft, Nicolas Léger, Yang Lu et Bruno Gentile. D'autres membres de l'équipe proviennent d'autres boîtes, notamment de studios indépendants. Nous venons d'horizons différents et cela fait un beau mélange.

Auparavent j'ai travaillé dans plusieurs d'autres studios, notamment les Game Bakers [Ndlr : Ce sont les créateurs d'Haven et de Fury] à Montpellier et j'ai aussi travaillé dans une boîte qui fait du consulting.

Simon est lead game designer sur Have A Nice Death, lui aussi est rentré il y a 5 ans chez Magic Design Studios, d'abord en tant que designer.

Unruly Heroes était un jeu de plateformes/combat jouable en multijoueur aux inspirations asiatiques tandis que Have A Nice Death est un jeu rogue-lite exclusivement solo. Comment la transition s'est-elle faite ?

Mérédith : C'était une volonté de Nicolas Léger qui était lead animateur sur Unruly Heroes qui est devenu directeur créatif sur Have A Nice Death, il a eu l'idée de jouer cette petite mort au bord du burnout parce que ses fléaux (la guerre, la maladie) sont complètement en roue libre, la mort va donc aller les voir pour leur dire deux mots...C'est-à-dire les taper. Tout simplement. C'est lors d'une réunion qu'il a gribouillé ce petit personnage et à cette époque-là, c'était avant le covid, notre monde était déjà en proie à la guerre et des maladies et il s'est dit que la mort devait être fatiguée.

Dès le début on voulait faire un jeu très focus sur le combat parce que c'est ce qu'on savait faire depuis Unruly Heroes mais on voulait aussi un jeu solo pour vraiment se concentrer sur un personnage parce qu'avoir quatre personnages jouables sur Unruly Heroes ça voulait aussi dire quatre fois plus de travail.

Simon : L'idée du roguelite n'est pas venue dès la pré-production, il y a eu plusieurs concepts sur le jeu. Au début, on aimait l'idée de faire un jeu narratif ou un metroidvania mais beaucoup de personnes dans le studio avaient très envie de travailler sur du procédural [Ndlr : la génération aléatoire] et donc un roguelite. Il y a beaucoup de fans de Binding of Isaac, de Faster Than Light, Dead Cells et de Hades au sein du studio. On s'est dit que c'était une bonne idée, on voyait bien comment cela pouvait s'introduire dans la formule Have A Nice Death, le fait de mourir et de revenir à la vie.

C'est par la suite qu'on a petit à petit rajouté du roguelite, il y a très peu de mécaniques de ce genre mais on les a mis parce qu'on s'est dit que certains joueurs préféraient ce type de mécanique. Hades a habitué les joueurs en leur présentant tous les avantages du roguelite. Et parallèlement on s'était dit au studio que si on voulait faire un jeu disponible en accès anticipé c'était aussi pour faire un jeu avec notre communauté. Le roguelite n'était pas présent au début de l'accès anticipé, on l'a rajouté petit à petit. Nous avons une communauté très active sur PC, nous les remercions pour leurs retours et certains ennemis dans le jeu portent le nom de nos modérateurs. [Ndlr : La Nintendo Switch ne permet pas l'early access] Faire d'abord nos armes sur Steam sans passer par la Switch ne nous a pas pénalisé.