Have A Nice Death - La corporation mortifère est désormais en boîte sur Nintendo Switch

Rogue-like d'action en 2D développé par Magic Design Studios et ayant connu un petit succès sur Nintendo Switch lors de sa sortie sur l'eShop en mars dernier, Have A Nice Death remet le couvert en cette fin d'année. Le dernier partenariat signé entre Pix'n Love, Gearbox Software, Magic Design Studios et Just For Games permet enfin aux joueurs de découvrir le jeu en version physique sur Nintendo Switch. Disponible dès à présent dans toutes les boutiques, nous vous laissons (re)visionner le trailer du jeu ci-dessous.

À propos de Have A Nice Death : Véritable joyau développé par Magic Design Studios, Have a Nice Death est un roguelike d'action en 2D dans lequel vous incarnez la Mort. Au bord du burnout, il vous faut remettre les employés sur le droit chemin, avant que l'équilibre des âmes ne soit compromis. Empoignez votre faux et montrez qui commande au personnel récalcitrant ! Découvrez et explorez les départements les plus obscurs de Death Inc. générés de manière procédurale et rencontrez le personnel haut en couleurs qui les occupe, comme Pump Quinn, votre stagiaire et assistant personnel dévoué, toujours prompt à vous faire part des derniers potins de l'entreprise. Acclamé par la presse et les joueurs, Have a Nice Death propose un challenge corsé dans un univers atypique à la réalisation particulièrement soignée. Caractéristiques principales : Perfectionnez vos compétences au cours de combats effrénés de type hack n' slash.

Plus de 70 armes et sorts à découvrir. Améliorez-les et créez vos propres combinaisons.

Puisque la Mort ne peut pas... mourir, profitez de ce que vous avez appris au fil de vos runs pour venir à bout des nombreux employés etboss récalcitrants de Death, Inc.