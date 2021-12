La Nintendo Wii est sorti il y a 15 ans en Europe, quels sont vos meilleurs souvenirs de la console ?

Souvenez-vous, c'était le 8 décembre 2006 , la Nintendo Wii sortait enfin chez nous petits Européens, après un lancement le 19 novembre aux États-Unis, le 2 décembre au Japon et le 7 décembre de la même année en Australie. Lancée au prix de 249 euros, le succès fut directement au rendez-vous pour la "Révolution" de Nintendo qui finit par dépasser la barre des 101 millions d'exemplaires vendus dans le monde, ce qui la place comme la sixième console la plus vendue de tous les temps derrière la Playstation 2 (155 millions d'exemplaires vendus), la Nintendo DS (154 millions d'exemplaires vendus), la GameBoy (118 millions d'exemplaires vendus), la Playstation 4 (116 millions d'exemplaires vendus) et la Playstation originale (102 millions d'exemplaires vendus).

Vous pouvez retrouver ci-dessous nos deux articles rétrospectifs sur l'une des meilleures consoles de salon de Nintendo, qui possède une ludothèque incroyable et qui a révolutionné le monde du gaming grâce à sa proposition de motion gaming.

Crédits vidéo : " Nintendo Wii Tribute (2006-2012) par la chaîne NintendoBros"