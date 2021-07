La Famille Addams – Panique au manoir: gameplay du nouveau jeu vidéo

Créée par Charles Addams dans les années 30 dans le journal The New Yorker La famille Addams a depuis été déclinée en séries télé, séries animées, pièces de théâtre, films ou encore jeux vidéo. Si la série télé et la série animée des années 60 et 70 ont participé à la popularité de la licence, ce sont les films des années 90 de Barry Sonnenfeld qui en ont fait de véritables icones de la culture populaire. Revenu il y a peu sous la forme d'un film d'animation en image de synthèse, La Famille Addams continue malgré tout d'exercer sa fascination macabre auprès du public du monde entier. Et d'ailleurs cette année, en octobre,, une suite nommée La Famille Addams 2 devrait sortir sur grand écran. L'occasion pour la licence de faire un retour sur nos console avec La Famille Addams – Panique au manoir. On devrait y retrouver Mercredi, Pugsley, Gomez et Morticia dans un jeu de plateforme 3D jouable seul ou à plusieurs en coopération avec en prime plusieurs mini jeux. C'est un évènement pour les fans puisque la famille déjantée n'avait pas eu les honneurs d'un jeu vidéo depuis près de 20 ans. En attendant d'autres détails, retrouvez ci-dessous un nouveau trailer de gameplay vous permettant d'apprécier quelques environnements du jeu dont la cuisine, le cimetière, le salon de musique ainsi que le laboratoire mais aussi de découvrir quelques mini-jeux.

La Famille Addams – Panique au manoir est attendu le 24 septembre 2021 sur PC et consoles (dont, bien sûr, la Nintendo Switch.)