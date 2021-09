La famille Addams : Panique au manoir est disponible sur Nintendo Switch

La famille la plus effroyable sur cinéma est de retour sur consoles ! Avec un nouvel opus signé PHL Collective, La famille Addams : Panique au manoir propose aux joueurs de retrouver la famille culte dans leur version film d'animation pour une nouvelle aventure à vivre en famille. Disponible dès à présent sur Nintendo Switch en version physique et dématérialisée, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

La famille Addams : Panique au manoir entraîne les joueurs dans une aventure effrayante et amusante pour toute la famille ! Aidez Mercredi, Gomez, Morticia et Pugsley à sauver le manoir des Addams dans cette aventure horrifiante et hilarante en 3D avec écran partagé et jouable jusqu’à 4 joueurs en coopération locale. Les joueurs peuvent utiliser les différentes capacités des personnages pour parcourir quatre lieux effrayants. Le sabre Mazurka de l’ancienne famille de Gomez est parfait pour trancher et glisser tandis que la sympathique et très tendance araignée de Morticia permet aux joueurs de tisser des toiles, saisir, balancer et tirer des objets. Les bombes artisanales de Pugsley permettent de faire exploser des objets tandis que la pieuvre de Mercredi, Socrates, est quant à elle toujours prête à décoller et à planer en utilisant un puissant jet d’encre. Préparez-vous à ce que la soirée de jeu en famille devienne terriblement excitante !